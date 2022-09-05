Уголовное дело возбудили по факту гибели 3-летнего ребёнка при пожаре в Первомайском

О смерти ребёнка сообщил старший помощник руководителя регионального СК. Во время расследования выяснится, что предшествовало трагедии. На данный момент следователи считают, что смерть 3-летнего свердловчанина возникла из-за неосторожности в обращении с огнём при курении.
Правоохранители осмотрели место пожара, запланировали проведение дополнительных экспертиз. Предварительно очагом возгорания считают диван, находившийся в спальне.
Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на теле ребёнка не нашли следов избиения. Причиной смерти, предположительно, стало отравление продуктами горения.
Также из жилища в ЦГБ No 4 города Нижнего Тагила была госпитализирована мать погибшего — женщина, 1990 г. р., с 20 процентами ожогов тела, в нетрезвом состоянии, — рассказал Горелых.
Возгорание возникло в спальне. Из этой комнаты следствие изъяло массу вещдоков, в числе которых многочисленные окурки.