Уголовное дело возбудили по факту гибели 3-летнего ребёнка при пожаре в Первомайском

О смерти ребёнка сообщил старший помощник руководителя регионального СК. Во время расследования выяснится, что предшествовало трагедии. На данный момент следователи считают, что смерть 3-летнего свердловчанина возникла из-за неосторожности в обращении с огнём при курении.