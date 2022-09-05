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Уголовное дело возбудили по факту гибели 3-летнего ребёнка при пожаре в Первомайском

Сегодня, 13:38
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
3-летний мальчик скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Его дом сгорел 4 сентября около 20 часов вечера в посёлке Первомайском Пригородного района. По факту случившегося СК Свердловской области возбудил уголовное дело.

О смерти ребёнка сообщил старший помощник руководителя регионального СК. Во время расследования выяснится, что предшествовало трагедии. На данный момент следователи считают, что смерть 3-летнего свердловчанина возникла из-за неосторожности в обращении с огнём при курении.

Правоохранители осмотрели место пожара, запланировали проведение дополнительных экспертиз. Предварительно очагом возгорания считают диван, находившийся в спальне.

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на теле ребёнка не нашли следов избиения. Причиной смерти, предположительно, стало отравление продуктами горения.

Также из жилища в ЦГБ No 4 города Нижнего Тагила была госпитализирована мать погибшего — женщина, 1990 г. р., с 20 процентами ожогов тела, в нетрезвом состоянии, — рассказал Горелых.

Возгорание возникло в спальне. Из этой комнаты следствие изъяло массу вещдоков, в числе которых многочисленные окурки.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Труп 3-летнего ребенка найден после пожара в поселке Первомайский
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#Анна Варнакина#Пожар#Происшествия#Первомайский#Валерий Горелых#Дети#Смерть
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