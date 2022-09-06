Четверо мужчин вымогали деньги у ритуального бизнеса в Екатеринбурге

Следствие считает, что мужчины в период с сентября 2019 года по август 2020 года на территории региона совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в отношении бизнесменов из сферы ритуальных услуг.
Они принудили предпринимателей к отказу от совершения сделок, вымогали их деньги, уничтожили имущество и совершили грабеж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
К примеру, в сентябре 2019 года один из злоумышленников устроился на работу, где в его обязанности входила выдача разрешений на погребение на кладбищах.
Там мужчина получил доступ к информации о лицах, нуждающихся в погребении, а также о предпринимателях, оказывающих эти услуги. Эти данные работник передал главе банды.
Далее с ритуальной фирмы сообщники требовали передачи денег, угрожали и использовали другие незаконные способы достижения своих замыслов.
Также они брали с екатеринбуржцев деньги под ложным предлогом обеспечения покровительства и защиты от бандитов.
Задержали злоумышленников в 2020 году. Уголовное дело будет направлено в суд.