Изрезавшего школьницу под Екатеринбургом подростка привезли на место преступления

Напомним, инцидент произошел 2 сентября. Подросток не вернулся домой после линейки 1 сентября. В поселке Исток под Екатеринбургом он напал на школьницу. Он изрезал ей лицо. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Она находится в реанимации и на данный момент уже вышла из комы. Подросток был арестован на два месяца.