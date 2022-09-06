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Изрезавшего школьницу под Екатеринбургом подростка привезли на место преступления

Сегодня, 20:53
Подростка, который напал с ножом на девочку в поселке Исток под Екатеринбургом, привезли на место преступления. 15-летний юноша проходит следственный эксперимент.

Данные о том, что мальчика привезли в поселок подтвердил отец пострадавшей девушки, пишет Е1. По его словам, подростку предстоит показать, как он нападал.

Ранее мужчина рассказал, что нападавший в суде по мере пресечения признал свою вину. Когда его задержали, молодой человек рассказал, где выбросил нож, а его куртка была в крови.

Напомним, инцидент произошел 2 сентября. Подросток не вернулся домой после линейки 1 сентября. В поселке Исток под Екатеринбургом он напал на школьницу. Он изрезал ей лицо. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Она находится в реанимации и на данный момент уже вышла из комы. Подросток был арестован на два месяца.

Изрезанная подростком школьница под Екатеринбургом вышла из комы
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#Ирина Кирилова#Криминал#Подросток изрезал школьницу под Екатеринбургом#Новости УрФО#Екатеринбург#Нападение#Нож
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