Изрезавшего школьницу под Екатеринбургом подростка привезли на место преступления

Данные о том, что мальчика привезли в поселок подтвердил отец пострадавшей девушки, пишет Е1. По его словам, подростку предстоит показать, как он нападал.
Ранее мужчина рассказал, что нападавший в суде по мере пресечения признал свою вину. Когда его задержали, молодой человек рассказал, где выбросил нож, а его куртка была в крови.
Напомним, инцидент произошел 2 сентября. Подросток не вернулся домой после линейки 1 сентября. В поселке Исток под Екатеринбургом он напал на школьницу. Он изрезал ей лицо. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Она находится в реанимации и на данный момент уже вышла из комы. Подросток был арестован на два месяца.