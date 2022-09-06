В Алапаевске жители старого дома пожаловались на разруху и крыс

Жители старого дома в Алапаевске пожаловались на то, что они живут без горячей воды, туалета, с полчищем крыс и не могут добиться того, чтобы их жилище признали аварийным и подлежащим сносу.

Активные местные жители рассказали, что неоднократно обращались к разным представителям власти, но все безрезультатно, пишет Ура.ру. Пенсионер-инвалид Владимир Ивонин рассказал, что в доме брус вываливается кусками, в стенах имеются дыры, а зимой жители ходят в валенках. Потолок протекает, штукатурка падает кусками, один раз меня чуть не пришибло. Плит нет, все пользуются маленькими электроплитками, воды горячей тоже нет, - рассказал пенсионер. Дом №8-А на улице Майоровской был построен в 1956-м году. Раньше это было общежитие. Сейчас здесь живет 24 семьи. В администрации Алапаевска отметили, что для того, чтобы признать дом аварийным, нужно получить техническое заключение о состоянии дома. Профинансировать это должна управляющая компания. Читайте также: Крысы расплодились на новой набережной в центре Екатеринбурга