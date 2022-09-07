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Два человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
Водитель и пассажирка Kia Rio оказались в больнице после аварии в Нижнем Тагиле. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ермака 6 сентября.

Очевидцы записали инцидент на камеру видеорегистратора. 42-летний водитель Kia Rio не пропустил женщину за рулём иномарки Е-класса. Он выезжал из придомовой территории многоэтажки № 20, не предоставил преимущества и столкнулся с Mercedes-Benz Е240, которым управляла 43-летняя местная жительница. Тагильчанка ехала с Красноармейской на Береговую–Краснокаменскую.

После ДТП водителя и пассажира Kia Rio с многочисленными травмами отвезли в Городскую больницу № 2, сообщили в ГИБДД сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее в Нижнем Тагиле случилась авария на Алтайской. Пьяный водитель за рулём отечественного авто сбил пешехода. Тагильчанку госпитализировали.

Женщина пострадала от пьяного водителя в ДТП на Алтайке в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Происшествия#Больница#Авария#Пострадавшие
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