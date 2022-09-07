Два человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле

Очевидцы записали инцидент на камеру видеорегистратора. 42-летний водитель Kia Rio не пропустил женщину за рулём иномарки Е-класса. Он выезжал из придомовой территории многоэтажки № 20, не предоставил преимущества и столкнулся с Mercedes-Benz Е240, которым управляла 43-летняя местная жительница. Тагильчанка ехала с Красноармейской на Береговую–Краснокаменскую.
После ДТП водителя и пассажира Kia Rio с многочисленными травмами отвезли в Городскую больницу № 2, сообщили в ГИБДД сообществу «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее в Нижнем Тагиле случилась авария на Алтайской. Пьяный водитель за рулём отечественного авто сбил пешехода. Тагильчанку госпитализировали.