Родные рассказали об изрезавшем школьницу под Екатеринбургом подростке

Родные отмечают, что все до сих пор находятся в шоке. Они отзываются о нем, как об обычном ребенке, который любит играть и беситься. Ранее мальчик проживал с бабушкой, а потом с мамой. С первой он бывал чаще, так как бабушка дома находилась чаще. Старший брат подростка тоже проживал с бабушкой. Иногда, по словам родственника, юноша жаловался на проблемы в школе и говорил, что учиться не хочет.

Родные считают, что причиной случившегося стал буллинг, пишет Е1. Однако в школе, где учился молодой человек, педагоги отрицают факт травли. По словам учителей, никакой травли и издевательств не было.