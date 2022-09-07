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Родные рассказали об изрезавшем школьницу под Екатеринбургом подростке

Сегодня, 15:38
Фото: 1MI
Родственники 15-летнего подростка, который изрезал школьницу в Истоке под Екатеринбургом, не могут поверить в то, что проихошло. По их словам, юноша никогда не был агрессивным.

Родные отмечают, что все до сих пор находятся в шоке. Они отзываются о нем, как об обычном ребенке, который любит играть и беситься. Ранее мальчик проживал с бабушкой, а потом с мамой. С первой он бывал чаще, так как бабушка дома находилась чаще. Старший брат подростка тоже проживал с бабушкой. Иногда, по словам родственника, юноша жаловался на проблемы в школе и говорил, что учиться не хочет.

Родные считают, что причиной случившегося стал буллинг, пишет Е1. Однако в школе, где учился молодой человек, педагоги отрицают факт травли. По словам учителей, никакой травли и издевательств не было. 

Они также рассказали, что 1 сентября школьник вел себя нормально. Там проводились только линейка и классный час. За один день, по мнению педагогов, ничего не могло случиться.

На данный момент подросток находится в изоляторе для несовершеннолетних. Там он пробудет до 1 ноября. Такая мера пресечения избрана для него судом. 
Изрезавшего школьницу под Екатеринбургом подростка привезли на место преступления
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Нападение#Нож#Подросток изрезал школьницу под Екатеринбургом
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