Спасатели раскрыли детали пожара в больнице Краснотурьинска

О том, что медучреждение на улице Чкалова горит, спасатели узнали примерно в 9.36 утра 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным спасателей, на площади 15 «квадратов» в одной из палат горбольницы начался пожар. Огнеборцам пришлось эвакуировать 19 человек, которые на момент возгорания находились внутри здания. Среди них 11 пациентов.
Пламя удалось ликвидировать за пять минут. В тушении были задействованы 25 спасателей на девяти спецмашинах. Подробности того, из-за чего случилось ЧП, выясняются.