TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Спасатели раскрыли детали пожара в больнице Краснотурьинска

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Пожарные раскрыли подробности возгорания в городской больнице Краснотурьинска, откуда эвакуировали 19 человек.

О том, что медучреждение на улице Чкалова горит, спасатели узнали примерно в 9.36 утра 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, на площади 15 «квадратов» в одной из палат горбольницы начался пожар. Огнеборцам пришлось эвакуировать 19 человек, которые на момент возгорания находились внутри здания. Среди них 11 пациентов.

Пламя удалось ликвидировать за пять минут. В тушении были задействованы 25 спасателей на девяти спецмашинах. Подробности того, из-за чего случилось ЧП, выясняются.

Читайте также:
Людей из пожара спас школьник из ЕкатеринбургаТруп 3-летнего ребенка найден после пожара в поселке Первомайский
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Больница#Эвакуация
Подпишитесь
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
Вчера, 21:27
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
Вчера, 15:43
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
Вчера, 18:31
«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:49
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
5 сентября, 14:01
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Вчера, 14:23