Стартовала подготовка к строительству моста на трассе между Екатеринбургом и Тюменью

Мост будет проходить через ж/д пути. Ранее из-за пересечения с железной дорогой в этом месте регулярно случались пробки, сообщает Е1.
В настоящий момент на месте работ установлен символический первый знак. Строительство продолжится три года. После этого, как рассчитывает глава региона Евгений Куйвашев, автомобильные заторы прекратятся.
Ранее объявили конкурс на строительство данного объекта. Это произошло в июле этого года. Сообщалось, что в длину мост должен быть 32 метра, а вместе с подъездными путями — более 600 метров, высота его должна составлять порядка семи метров.
На объекте будут две полосы движения и тротуары для пешеходов. Сейчас территорию готовят для стройки, которая начнется через год. На мост израсходуют 324 миллиона рублей.