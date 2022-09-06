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Старый мост в деревне под Сарапулка под Нижним Тагилом разобрали и установили новый

Сегодня, 11:57
Фото: Евгений Куйвашев
В деревне Сарапулка под Нижним Тагилом разобрали старый обветшалый мост и установили новый.

С такой просьбой изначально обратилась местная жительница деревни Сарапулка Ирина Смирнова к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а он в свою очередь перенаправил жалобу главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову. Об этом рассказал Евгений Куйвашев.

На проблему местная жительница пожаловалась в начале августа. По словам женщины, в деревне совсем обветшал мостик через овраг, разделяющий две части деревни. В связи с этим перебираться с одного на другой берег стало опасно. 

Старый пешеходный мост разобрали, а на его месте построили новый. Старый мост не стоял на балансе муниципалитета, поэтому за его состоянием не следили, - отметил губернатор.

Также он сказал, что новый мост на баланс поставили.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Евгений Куйвашев#Мост#Глава ГГО#Старый мост#Замена#Эксклюзив
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