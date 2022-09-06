Старый мост в деревне под Сарапулка под Нижним Тагилом разобрали и установили новый

С такой просьбой изначально обратилась местная жительница деревни Сарапулка Ирина Смирнова к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а он в свою очередь перенаправил жалобу главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову. Об этом рассказал Евгений Куйвашев.
На проблему местная жительница пожаловалась в начале августа. По словам женщины, в деревне совсем обветшал мостик через овраг, разделяющий две части деревни. В связи с этим перебираться с одного на другой берег стало опасно.
Старый пешеходный мост разобрали, а на его месте построили новый. Старый мост не стоял на балансе муниципалитета, поэтому за его состоянием не следили, - отметил губернатор.
Также он сказал, что новый мост на баланс поставили.