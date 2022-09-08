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Международный «суперкросс» на мотоциклах пройдет в Каменске-Уральском

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
Соревнования по мотоспорту «Кубок содружества — Урал» в дисциплине «суперкросс» будут проходить на стадионе «Металлург» 10 сентября в Каменске-Уральском.

Для суперкросса специально открыли 850-метровую грунтовую трассу. Мотоциклистам установлены трамплины, где транспортные средства будут подпрыгивать до 5 метров. Подобные трассы в России редкость: они есть только в Санкт-Петербурге и Туле. На Урал приедут представители Казахстана, Монголии, Кыргызстана и других стран, с которыми поддерживаются дружественные отношения.

Обновленная трасса «Металлурга» была протестирована летом 2022-го, а также годом ранее на этапе лидерства России по суперкроссу. В трёх классах будет состязаться транспорт с объемом двигателя в 65, 125 и 250 кубов. Для участия в мероприятии приглашен чемпион Европы по мотокроссу Евгений Тылецкий из Республики Беларусь.

Гости соревнований смогут посмотреть на трюковые шоу, прыжки с парашютом и коллекционные гоночные мотоциклы, сообщает Министерство спорта Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Каменск-Уральский#Спорт#Мотоцикл#Мотокросс#Соревнования#Международные соревнования
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