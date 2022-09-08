Международный «суперкросс» на мотоциклах пройдет в Каменске-Уральском

Для суперкросса специально открыли 850-метровую грунтовую трассу. Мотоциклистам установлены трамплины, где транспортные средства будут подпрыгивать до 5 метров. Подобные трассы в России редкость: они есть только в Санкт-Петербурге и Туле. На Урал приедут представители Казахстана, Монголии, Кыргызстана и других стран, с которыми поддерживаются дружественные отношения.