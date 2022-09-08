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На владелицу 70 собак пожаловались жители поселка Шувакиш под Екатеринбургом

Сегодня, 16:57
Фото: 1MI
Жители поселка под Екатеринбургом пожаловались в полицию на 46-летнюю местную жительницу Наталью Злобину, которая проживает с десятками собак.

Селяне пожаловались, что многочисленные животные не сидят на одном месте – на участке Наталье, а свободно разгуливают по поселку, пишет 66.ru.

Под заявлением подписалось семь соседей. Все они настаивают, что Наталья не ухаживает за своими питомцами. По их словам, животные пугают местных жителей. Также им не нравится то, что они лают и нарушают их тишину.

По словам жалующихся, на замечания с их стороны женщина реагировала агрессивно.

По некоторым данным, женщина содержит 70 животных. По словам соседей, ее неоднократно штрафовали за ненадлежащий уход за ними.

В полиции рассказали, что их сотрудник уже выезжал по указанному в заявлении адресу и информацию об увиденном передал в Роспотребнадзор.

Надзор за содержание животных не входит в компетенцию полиции, — отметили в ведомстве.
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Жалоба#Собаки#Селяне
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