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Садовый дом с бабушкой и внучкой внутри загорелся под Нижним Тагилом

Сегодня, 16:15
Фото: 1MI
В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом утром 7 сентября загорелись два садовых участка, расположенных по-соседству. В доме на одном из них находились бабушка и внучка.

Обеим удалось эвакуироваться из помещения. Хозяева второго участка отсутствовали в момент происшествия. Дом использовался в качестве дачного. Там никто не проживал.

В результате сгоревшими оказались два частных дома и надворные постройки. Общая площадь составила 300 квадратных метров. Предполагаемой причиной является короткое замыкание в надворных постройках на одном из участков.

По факту возгорания проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Сад#Дача#Сгорел
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