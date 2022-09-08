Садовый дом с бабушкой и внучкой внутри загорелся под Нижним Тагилом

В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом утром 7 сентября загорелись два садовых участка, расположенных по-соседству. В доме на одном из них находились бабушка и внучка.

Обеим удалось эвакуироваться из помещения. Хозяева второго участка отсутствовали в момент происшествия. Дом использовался в качестве дачного. Там никто не проживал. В результате сгоревшими оказались два частных дома и надворные постройки. Общая площадь составила 300 квадратных метров. Предполагаемой причиной является короткое замыкание в надворных постройках на одном из участков. По факту возгорания проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Отделе надзорной деятельности. 3-летний ребенок заживо сгорел в поселке Первомайский Узнать подробнее