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Героиню шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска затравили местные жители

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
Жительница Краснотурьинска Наталья Попова стала участницей реалити-шоу «Беременна в 16». На экраны программа выйдет 5 октября.

После того, как общественность узнала о беременном подростке, снявшемся в шоу, местные жители «затравили» девушку, пишет «КП-Екатеринбург».

Жители города стали активно комментировать новости, касающиеся девушки, и писать, что она из неблагополучной семьи, и что родившийся ребенок якобы будет «сидеть на шее у родственников».

Позорище малолетнее просто. Делать детей - много ума не надо, - написал один из комментаторов.

Также некоторые жители написали, что беременеть нужно только по достижении определенного возраста и имея определенный материальный багаж. А некоторые жители выразили уверенность, что отца ребенка малолетней должны привлечь к ответственности.

Сама героиня шоу сказала, что кто во сколько рожает – личное дело каждого.

В жизни так же и с ребёнком можно достигнуть всего, чего захочешь ты, и не надо обсуждать, если что-то не нравится, просто пролистните и все, - рассказала девушка.

Отец ребенка Сергей также рассказал общественности, что ребенка они будут воспитывать так, что он не будет ничем обделен, а в шоу они снялись, чтобы показать, что ранее материнство и отцовство – тоже нормально.

Так как шоу снималось ранее, известно, что ребенок у пары родился еще в 2021 году.

Девушка из Краснотурьинска стала участницей шоу «Беременна в 16»
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