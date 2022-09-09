Героиню шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска затравили местные жители

После того, как общественность узнала о беременном подростке, снявшемся в шоу, местные жители «затравили» девушку, пишет «КП-Екатеринбург».
Жители города стали активно комментировать новости, касающиеся девушки, и писать, что она из неблагополучной семьи, и что родившийся ребенок якобы будет «сидеть на шее у родственников».
Позорище малолетнее просто. Делать детей - много ума не надо, - написал один из комментаторов.
Также некоторые жители написали, что беременеть нужно только по достижении определенного возраста и имея определенный материальный багаж. А некоторые жители выразили уверенность, что отца ребенка малолетней должны привлечь к ответственности.
Сама героиня шоу сказала, что кто во сколько рожает – личное дело каждого.
В жизни так же и с ребёнком можно достигнуть всего, чего захочешь ты, и не надо обсуждать, если что-то не нравится, просто пролистните и все, - рассказала девушка.
Отец ребенка Сергей также рассказал общественности, что ребенка они будут воспитывать так, что он не будет ничем обделен, а в шоу они снялись, чтобы показать, что ранее материнство и отцовство – тоже нормально.
Так как шоу снималось ранее, известно, что ребенок у пары родился еще в 2021 году.