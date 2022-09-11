Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября

Мэр приехал на голосование утром 11 сентября. На участке он обработал руки антисептиком и получил персональную ручку — каждому избирателю выдают такую для соблюдений противоэпидемических мер. После получения бюллетеней на избирательном участке № 2191 он прошел в кабинку для голосования.