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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября

Сегодня, 10:30
Фото: TagilCity.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром в школе № 64, расположенной на проспекте Мира, 9.

Мэр приехал на голосование утром 11 сентября. На участке он обработал руки антисептиком и получил персональную ручку — каждому избирателю выдают такую для соблюдений противоэпидемических мер. После получения бюллетеней на избирательном участке № 2191 он прошел в кабинку для голосования.

Конституционный долг выполнил! — сказал Владислав Пинаев, опуская бюллетень в КОИБ на избирательном участке в центре Нижнего Тагила.

Глава города голосовал в здании школы 64, где с утра уже свою волю изъявили свыше 160 человек. 

11 сентября, в единый день голосования, тагильчане выбирают не только депутатов городской думы восьмого созыва, но и губернатора Свердловской области.

На пост главы области претендуют 5 кандидатов. На выборы в гордуму Нижнего Тагила претендовали 117 кандидатов от различных политических партий. По новым правилам, они выдвигаются от 25 избирательных округов.

Центр общественного наблюдения за выборами открыт в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Выборы-2022#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Голосование#Избирательные участки#Мэр#Школа#Общество
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