Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября

Мэр приехал на голосование утром 11 сентября. На участке он обработал руки антисептиком и получил персональную ручку — каждому избирателю выдают такую для соблюдений противоэпидемических мер. После получения бюллетеней на избирательном участке № 2191 он прошел в кабинку для голосования.
Конституционный долг выполнил! — сказал Владислав Пинаев, опуская бюллетень в КОИБ на избирательном участке в центре Нижнего Тагила.
Глава города голосовал в здании школы 64, где с утра уже свою волю изъявили свыше 160 человек.
11 сентября, в единый день голосования, тагильчане выбирают не только депутатов городской думы восьмого созыва, но и губернатора Свердловской области.
На пост главы области претендуют 5 кандидатов. На выборы в гордуму Нижнего Тагила претендовали 117 кандидатов от различных политических партий. По новым правилам, они выдвигаются от 25 избирательных округов.