Уральские медики четыре раза спасли жизнь женщине с редким диагнозом

У пациентки стоял редкий диагноз - порок сердца и прогрессирующая опухоль. Впервые в реанимацию женщина попала 12 лет назад. Она находилась в критически плохом состоянии, отметили в департаменте информполитики региона.
Но, несмотря на то, что у женщины имелись два сложных диагноза, медики сумели спасти ей жизнь. Они стабилизировали ее состояние, после чего перевели на восстановление в кардиологическое отделение. Тогда пациентке провели две сложные операции.
А во время пандемии женщина заразилась ковидом, ее жизнь вновь была под угрозой.
В результате пациента пролежала 11 дней на аппарате искусственной вентиляции легких. Шансы выжить были минимальны. Тем не менее женщина выжила.
Отмечается, что у Эльвиры есть две дочери, внук и две внучки.