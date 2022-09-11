TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Уральские медики четыре раза спасли жизнь женщине с редким диагнозом

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
46-летнюю жительницу Свердловской области врачи спасли четыре раза.

У пациентки стоял редкий диагноз - порок сердца и прогрессирующая опухоль. Впервые в реанимацию женщина попала 12 лет назад. Она находилась в критически плохом состоянии, отметили в департаменте информполитики региона.

Но, несмотря на то, что у женщины имелись два сложных диагноза, медики сумели спасти ей жизнь. Они стабилизировали ее состояние, после чего перевели на восстановление в кардиологическое отделение. Тогда пациентке провели две сложные операции.

А во время пандемии женщина заразилась ковидом, ее жизнь вновь была под угрозой.

В результате пациента пролежала 11 дней на аппарате искусственной вентиляции легких. Шансы выжить были минимальны. Тем не менее женщина выжила.

Отмечается, что у Эльвиры есть две дочери, внук и две внучки.

Читайте также:
Екатеринбургские врачи спасли новорожденного младенца и его маму
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Медики#Операция#Жизнь
Подпишитесь
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
Сегодня, 10:30
Свыше 9 тысяч тагильчан проголосовали на избирательных участках к 10.00
Сегодня, 11:01
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
9 сентября, 12:41
Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом
9 сентября, 19:24
Единый день голосования стартовал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:09