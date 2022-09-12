Бродячий пёс требовал ласки у пассажиров метро в Екатеринбурге

Лохматая собака лежала на спине и глазами выискивала человека, который мог бы её погладить. Очевидцы говорят о том, что бродяжка очень добрая: она подходила ко всем прохожим и укладывалась рядом с ними, выпрашивая поглаживаний. Без них уходить отказывалась.