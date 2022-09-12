Бродячий пёс требовал ласки у пассажиров метро в Екатеринбурге

Лохматая собака лежала на спине и глазами выискивала человека, который мог бы её погладить. Очевидцы говорят о том, что бродяжка очень добрая: она подходила ко всем прохожим и укладывалась рядом с ними, выпрашивая поглаживаний. Без них уходить отказывалась.
На кадрах, которые записали свидетели милого инцидента, пёс также лежит у края платформы. Полицейский гладит собаку, после чего та перемещается в другое место. После правоохранители надевают на животное поводок с ошейником и выводят за пределы станции, пишет «КП-Екатеринбург».