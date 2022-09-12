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Бродячий пёс требовал ласки у пассажиров метро в Екатеринбурге

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
Собака без хозяев лежала у края платформы станции Ботанической в метро Екатеринбурга и не хотела уходить до момента, пока её не приласкают. Как именно пёс пробрался на станцию, неизвестно. Сейчас животное поймали.

Лохматая собака лежала на спине и глазами выискивала человека, который мог бы её погладить. Очевидцы говорят о том, что бродяжка очень добрая: она подходила ко всем прохожим и укладывалась рядом с ними, выпрашивая поглаживаний. Без них уходить отказывалась.

На кадрах, которые записали свидетели милого инцидента, пёс также лежит у края платформы. Полицейский гладит собаку, после чего та перемещается в другое место. После правоохранители надевают на животное поводок с ошейником и выводят за пределы станции, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Екатеринбург#Общество#Метро#Собака#Полиция#Анна Варнакина
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