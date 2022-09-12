Подробности гибели 6-летнего уральца в выгребной яме рассказали в полиции и СК

Мальчик уехал кататься на велосипеде около 17:30 и пропал. Тревогу забила соседка 11 сентября в 20:45. Сотового телефона у ребенка при себе не было. Известно, что ребенок воспитывался в полной семье с матерью 1986 года рождения и отцом 1977 года рождения. Последний был ранее судим за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.