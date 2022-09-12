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Подробности гибели 6-летнего уральца в выгребной яме рассказали в полиции и СК

Сегодня, 20:31
Фото: СК по Свердловской области
Подробности гибели 6-летнего мальчика в выгребной яме в поселке Красноярка Серовского ГО рассказали в полиции и Следственном комитете.

Мальчик уехал кататься на велосипеде около 17:30 и пропал. Тревогу забила соседка 11 сентября в 20:45. Сотового телефона у ребенка при себе не было. Известно, что ребенок воспитывался в полной семье с матерью 1986 года рождения и отцом 1977 года рождения. Последний был ранее судим за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что в семье еще есть старший сын 2010 года рождения. При этом родители ранее привлекались к административной ответственности пять раз. По словам Горелых, в поиске пропавшего мальчика были задействованы более 70 полицейских и добровольцев.

В результате ребенок был найден мертвым в колодце, который был выкопан 20 лет назад главой семьи в качестве выгребной ямы, однако по назначению его не использовали. В той же яме находился и велосипед.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. В рамках расследования проводится комплекс мер, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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