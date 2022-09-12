Тагильчанке вернули переведенные мошенникам 400 тысяч рублей

Дежуривший полицейский предложил женщине проехаться по точкам города, куда чаще всего аферисты отправляют своих жертв для денежных переводов, а сам попытался дозвониться до пострадавшей. Когда офицер дозвонился, 64-летняя тагильчанка была в банке на улице Ленина и готовилась оформлять кредит на 1,5 миллиона рублей. До приезда правоохранителей жертва мошенников успела сделать 64 перевода по 15 тысяч рублей.