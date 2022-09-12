Тагильчанке вернули переведенные мошенникам 400 тысяч рублей

Тагильчанка обратилась в МУ МВД «Нижнетагильское» с заявлением: её мать прямо сейчас собирается переводить деньги телефонным мошенникам. До этого она сняла с личных счетов крупную денежную сумму.
Дежуривший полицейский предложил женщине проехаться по точкам города, куда чаще всего аферисты отправляют своих жертв для денежных переводов, а сам попытался дозвониться до пострадавшей. Когда офицер дозвонился, 64-летняя тагильчанка была в банке на улице Ленина и готовилась оформлять кредит на 1,5 миллиона рублей. До приезда правоохранителей жертва мошенников успела сделать 64 перевода по 15 тысяч рублей.
Полицейские и сотовый оператор заблокировали любые финансовые действия по 48 номерам телефонов, до остальных получателей переводы уже дошли. Жертве рассказали, что ей нужно предпринять, чтобы вернуть деньги. Таким образом, проделав необходимые манипуляции, тагильчанка получила обратно 400 тысяч рублей. В свою очередь правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники выбрали новый способ обмана — они начали звонить тагильчанам по «Viber». Об этом рассказали читатели TagilCity.ru.