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Телефонные мошенники начали звонить тагильчанам по Viber

Сегодня, 15:25
Фото: 1MI
О том, что мошенники начали звонить им с помощью мессенджера Viber, рассказали редакции сразу два жителя Нижнего Тагила.

Одному из тагильчан звонок поступил 9 сентября. Мужчина представился сотрудником главного управления полиции Москвы.

Звонивший знал не только мои фамилию, имя и отчество, но также адрес и номер паспорта. Однако на мой вопрос о том, по какому адресу находится адрес подразделения, сразу стал заминаться и положил трубку, — рассказал журналисту TagilCity.ru Владислав.

Татьяне с Выи мошенники также дважды звонили с помощью мессенджера 6 сентября. Женщина была удивлена входящему звонку с неизвестного номера. Тагильчанка пояснила, что уже давно не пользуется Viber, так как все чаты перенесены в другие мессенджеры, но он установлен у нее в телефоне.

Первый раз я сбросила вызов, но через пару часов опять раздался звонок, и я взяла трубку. Девушка представилась сотрудницей московского банка, назвала меня по имени и отчеству, уточнила, действительно ли я живу в Нижнем Тагиле, и стала предлагать оформить кредитную карту. Тогда я сбросила вызов, больше пока никто не звонил, — рассказала Татьяна.

В связи с частыми случаями хищения денег телефонными мошенниками полиция Нижнего Тагила рекомендует не верить «банковским служащим», а напрямую обращаться в свой банк без посредников. Кроме того, нужно постоянно напоминать пожилым родственникам правила безопасности, так как именно они чаще всего становятся жертвами таких злоумышленников.

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