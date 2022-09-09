Телефонные мошенники начали звонить тагильчанам по Viber

Одному из тагильчан звонок поступил 9 сентября. Мужчина представился сотрудником главного управления полиции Москвы.
Звонивший знал не только мои фамилию, имя и отчество, но также адрес и номер паспорта. Однако на мой вопрос о том, по какому адресу находится адрес подразделения, сразу стал заминаться и положил трубку, — рассказал журналисту TagilCity.ru Владислав.
Татьяне с Выи мошенники также дважды звонили с помощью мессенджера 6 сентября. Женщина была удивлена входящему звонку с неизвестного номера. Тагильчанка пояснила, что уже давно не пользуется Viber, так как все чаты перенесены в другие мессенджеры, но он установлен у нее в телефоне.
Первый раз я сбросила вызов, но через пару часов опять раздался звонок, и я взяла трубку. Девушка представилась сотрудницей московского банка, назвала меня по имени и отчеству, уточнила, действительно ли я живу в Нижнем Тагиле, и стала предлагать оформить кредитную карту. Тогда я сбросила вызов, больше пока никто не звонил, — рассказала Татьяна.
В связи с частыми случаями хищения денег телефонными мошенниками полиция Нижнего Тагила рекомендует не верить «банковским служащим», а напрямую обращаться в свой банк без посредников. Кроме того, нужно постоянно напоминать пожилым родственникам правила безопасности, так как именно они чаще всего становятся жертвами таких злоумышленников.