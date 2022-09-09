Телефонные мошенники начали звонить тагильчанам по Viber

Татьяне с Выи мошенники также дважды звонили с помощью мессенджера 6 сентября. Женщина была удивлена входящему звонку с неизвестного номера. Тагильчанка пояснила, что уже давно не пользуется Viber, так как все чаты перенесены в другие мессенджеры, но он установлен у нее в телефоне.