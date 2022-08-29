Тагильчанин в поисках работы отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей

В полицию обратился 63-летний мужчина. По его словам, позвонившая девушка по имени Анастасия предложила ему подработку. Она перенаправила его на своего начальника, который сперва попросил пенсионера перевести деньги на счета, куда потом ему будут отправлять зарплату, сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское».
Мужчина открыл счет водном из частных банков, установил мобильное приложение, и сначала перевел 240 тысяч рублей. Затем еще 675 тысяч рублей.
Затем пенсионера уговорили взять кредит на более чем 1,5 миллиона рублей.
Общий ущерб, причиненный жителю Нижнего Тагила мошенниками, составил 1 миллион 375 тысяч рублей.