Тагильчанин в поисках работы отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей

В полицию обратился 63-летний мужчина. По его словам, позвонившая девушка по имени Анастасия предложила ему подработку. Она перенаправила его на своего начальника, который сперва попросил пенсионера перевести деньги на счета, куда потом ему будут отправлять зарплату, сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское».