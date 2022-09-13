38-летний мужчина попал в поселке Туринского района под Уралом

В последний раз родные говорили с мужчиной 25 августа. После он исчез, пишет поисковой отряд «Лиза Алерт».
Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые. Во что был одет в день пропажи неизвестно.
Всех тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Станислава, просят позвонить по телефону: 8 (800)700-54-52 или по «112».
Отмечается, что в поисках, помимо добровольцев, задействовано 12 полицейских и семь егерей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Первоуральске с 12 сентября ищут не вернувшуюся со школы домой девочку в розовой куртке.