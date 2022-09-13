Дикий кабан продолжает бегать по Екатеринбургу

Организатор фонда по защите диких животных рассказал Е1, что бегающий на свободе вепрь представляет опасность для людей, а они — для него. Кабан может выбежать на проезжую часть и спровоцировать ДТП. Также человек может испугаться зверя при встрече и получить психотравму, и наоборот.