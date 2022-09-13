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Дикий кабан продолжает бегать по Екатеринбургу

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
Животное бегает по городу почти неделю. Первый раз дикого кабана заметили около детского сада в Основинском парке Екатеринбурга.

Охоту на кабана открыли и зооволонтёры, и департамент охраны животного мира. Люди хотят поймать зверя и отвезти обратно в лес, однако поиски парнокопытного не увенчались успехом — его след потеряли, он пропал из поля зрения на два дня.

Организатор фонда по защите диких животных рассказал Е1, что бегающий на свободе вепрь представляет опасность для людей, а они — для него. Кабан может выбежать на проезжую часть и спровоцировать ДТП. Также человек может испугаться зверя при встрече и получить психотравму, и наоборот.

Инспекторы ловят дикую свинью при помощи сетки, но также носят с собой ружье с дротиками — на всякий случай.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Кабан#Животные#Поиск
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