Международный детско-юношеский фестиваль «Кубок Евразии-2022» пройдёт в Верхней Пышме

Задача фестиваля — обратить внимание свердловчан на здоровый образ жизни, а также подтвердить звание Свердловской области в качестве российского центра развития единоборств. В программе мероприятия — состязания по кикбоксингу и тхэквондо, в которых, на сегодняшний день, желает принять участие около тысячи спортсменов. Об этом пишет Департамент информационной политики региона.