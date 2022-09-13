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Международный детско-юношеский фестиваль «Кубок Евразии-2022» пройдёт в Верхней Пышме

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
С 22 по 27 сентября в Верхней Пышме во Дворце спорта будет организован Международный детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок Евразии-2022». На мероприятие приглашены борцы из России и зарубежья.

Постановление о проведении фестиваля подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Организационный комитет уже выбран. Дан старт подготовке к состязаниям. В состав совета вошёл Леонид Рапопорт, региональный министр физкультуры и спорта. Ответственным лицам дано указание обеспечить надзор медработников и безопасность события.

Задача фестиваля — обратить внимание свердловчан на здоровый образ жизни, а также подтвердить звание Свердловской области в качестве российского центра развития единоборств. В программе мероприятия — состязания по кикбоксингу и тхэквондо, в которых, на сегодняшний день, желает принять участие около тысячи спортсменов. Об этом пишет Департамент информационной политики региона.

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#Верхняя Пышма#Евгений Куйвашев#Дети#Фестиваль#Спорт#Спортсмены#Единоборства#Анна Варнакина
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