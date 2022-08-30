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Эстрадно-духовой оркестр Нижнего Тагила стал лауреатом I степени на фестивале

Сегодня, 09:19
Фото: Нижнетагильская филармония
Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» из Нижнего Тагила завоевал титул лауреата I степени на конкурсе-фестивале.

Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров проводился в Новоуральске 26-28 августа. В «Новоуральских фанфарах» выступали 27 ансамблей и примерно 7 сотен музыкантов. Среди городов-участников: Магнитогорск, Ижевск, Пермь, Новоуральск, Глазов, Екатеринбург и многие другие.

Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» представил свою программу и заработал диплом лауреата I степени, сообщает Нижнетагильская филармония.

«Новоуральские фанфары» проводятся с 1996 года. Мероприятие на несколько дней превращает город в музыкальную площадку, где каждая семья может стать участницей летнего фестиваля. Годом ранее лучшим среди оркестров стал коллектив из города Глазов, ещё раньше - новоуральская войсковая часть 3280.

Фото: Нижнетагильская филармония
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