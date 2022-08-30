Эстрадно-духовой оркестр Нижнего Тагила стал лауреатом I степени на фестивале

«Новоуральские фанфары» проводятся с 1996 года. Мероприятие на несколько дней превращает город в музыкальную площадку, где каждая семья может стать участницей летнего фестиваля. Годом ранее лучшим среди оркестров стал коллектив из города Глазов, ещё раньше - новоуральская войсковая часть 3280.