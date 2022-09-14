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Поджигавшие самокат на вечном огне в Каменке-Уральском подростки установлены

Сегодня, 17:39
Фото: 1MI
Установлены личности подростков, которые сжигали бумагу на вечном огоне на мемориале в Каменске-Уральском, используя самокат.

Злоумышленниками оказались подростки 11, 14, 15 и 16 лет. Их личности и данные родителей уже установлены. По словам одного из хулиганов, 13 сентября они поставили самокат на вечный огонь, а затем сжигали на нем бумагу и листья. При этом, акт вандализма подростки снимали на видео.

По поводу осквернения символа воинской славы прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит выяснить, достаточную ли работу проводили с детьми органы системы профилактики. Также будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ранее сообщество «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» сообщало, что подростки жарили на вечном огне картошку, используя самокат в качестве сковороды.

Подростки пожарили картошку на вечном огне в Каменске-Уральском
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