Поджигавшие самокат на вечном огне в Каменке-Уральском подростки установлены

Злоумышленниками оказались подростки 11, 14, 15 и 16 лет. Их личности и данные родителей уже установлены. По словам одного из хулиганов, 13 сентября они поставили самокат на вечный огонь, а затем сжигали на нем бумагу и листья. При этом, акт вандализма подростки снимали на видео.