Подростки пожарили картошку на вечном огне в Каменске-Уральском

Подростки ездили на трюковых самокатах вблизи воинского символа. Очевидцы предполагают, что со временем им стало скучно, поэтому дети решили поесть: поставили самокат на огонь, разложили на нём нарезанную картошку, пожарили и съели. Местные жители говорят, что процесс злоумышленники снимали на камеру.
Сообщество «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» опубликовало фотографию детей и комментарий местной полиции. Правоохранители сообщили, что зафиксировали случай и разыскивают малолетних нарушителей. Всех, кому известны их личности, просят сообщить в органы правопорядка по номеру 02.