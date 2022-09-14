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Подростки пожарили картошку на вечном огне в Каменске-Уральском

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
Дети поставили самокат на вечный огонь и пожарили на нём картошку. Всё произошло около мемориала «Скорбящая мать» в Каменске-Уральском.

Подростки ездили на трюковых самокатах вблизи воинского символа. Очевидцы предполагают, что со временем им стало скучно, поэтому дети решили поесть: поставили самокат на огонь, разложили на нём нарезанную картошку, пожарили и съели. Местные жители говорят, что процесс злоумышленники снимали на камеру.

Сообщество «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» опубликовало фотографию детей и комментарий местной полиции. Правоохранители сообщили, что зафиксировали случай и разыскивают малолетних нарушителей. Всех, кому известны их личности, просят сообщить в органы правопорядка по номеру 02.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#Полиция#Вечный огонь#Мемориал
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