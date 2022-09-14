Подростки пожарили картошку на вечном огне в Каменске-Уральском

Подростки ездили на трюковых самокатах вблизи воинского символа. Очевидцы предполагают, что со временем им стало скучно, поэтому дети решили поесть: поставили самокат на огонь, разложили на нём нарезанную картошку, пожарили и съели. Местные жители говорят, что процесс злоумышленники снимали на камеру.