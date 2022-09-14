Жалобы жителей села Лая на перья от дохлых птиц в воде проверит прокуратура

Изначально запрос с просьбой о проведении проверки был направлен журналистом редакции в Природоохранную прокуратуру. Там отметили, что от местных жителей или организаций села в ведомство жалобы по поводу ненадлежащего качества воды не поступали.
Так как надзор за соблюдением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения разграничен среди территориальных и специализированных прокуратур, запрос редакции TagilCity.ru был перенаправлен для рассмотрения в Пригородную прокуратуру.
Согласно имеющейся информации, проверка по поводу жалоб жителей села Большая Лая на качество воды организована прокуратурой Пригородного района, — рассказал TagilCity.ru и. о. нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Александр Мягков.
Напомним, жители села Большая Лая под Нижним Тагилом пожаловались, что из-за того, что на водонапорной башне разрушилась кровля, туда попали мертвые птицы. В результате в воде, которая снабжает населенный пункт, плавали перья и черви.