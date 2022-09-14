TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Жалобы жителей села Лая на перья от дохлых птиц в воде проверит прокуратура

Сегодня, 16:10
Фото: TagilCity.ru
Проверку по факту нахождения в воде из-под крана перьев от дохлых птиц организовали сотрудники Пригородной прокуратуры в селе большая Лая после запроса редакции TagilCity.ru.

Изначально запрос с просьбой о проведении проверки был направлен журналистом редакции в Природоохранную прокуратуру. Там отметили, что от местных жителей или организаций села в ведомство жалобы по поводу ненадлежащего качества воды не поступали.

Так как надзор за соблюдением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения разграничен среди территориальных и специализированных прокуратур, запрос редакции TagilCity.ru был перенаправлен для рассмотрения в Пригородную прокуратуру.

Согласно имеющейся информации, проверка по поводу жалоб жителей села Большая Лая на качество воды организована прокуратурой Пригородного района, — рассказал TagilCity.ru и. о. нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Александр Мягков.

Напомним, жители села Большая Лая под Нижним Тагилом пожаловались, что из-за того, что на водонапорной башне разрушилась кровля, туда попали мертвые птицы. В результате в воде, которая снабжает населенный пункт, плавали перья и черви.

На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
Узнать подробнее
#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#ГГО и пригород#Прокуратура#Проверка#Вода#Жалоба#Птицы
Подпишитесь
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:56
Первую в регионе экостанцию для школьников открыли в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:56
«Фильтры в масляной жиже»: на грязную воду жалуются жители поселка Горноуральский
Сегодня, 14:47
В Нижнем Тагиле раскрыли секрет бесхозного красного гроба
Сегодня, 14:40
В Нижнем Тагиле состоялся финал V инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!»
Сегодня, 12:02
Осенний призыв в армию 2022 в Свердловской области: ответы на все вопросы
Сегодня, 13:44