8-летний мальчик сжег венок на Вечном огне в Новоуральске

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил “КП-Екатеринбург”, что поджигателем оказался маленький ребёнок. Ему всего 8 лет. Воспитывается нарушитель в полной семье: с мамой-воспитателем и папой-разнорабочим. Во время опроса несовершеннолетний плакал и говорил, что подобное не повторится. Причиной поступка стало любопытство: юный новоуралец решил проверить, будет ли гореть венок, или он сделан из огнепрочного материала.