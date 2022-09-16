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8-летний мальчик сжег венок на Вечном огне в Новоуральске

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI
15 сентября 8-летний ребёнок решил проверить, будет ли венок гореть, и сжег его на Вечном огне в Новоуральске.

Проступок мальчика привёл к возгоранию. Пожарные выехали для ликвидации пламени. Для того, чтобы разобраться в произошедшем, были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Об инциденте рассказал глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев. С его слов, полицейские начали проверку по факту случившегося.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил “КП-Екатеринбург”, что поджигателем оказался маленький ребёнок. Ему всего 8 лет. Воспитывается нарушитель в полной семье: с мамой-воспитателем и папой-разнорабочим. Во время опроса несовершеннолетний плакал и говорил, что подобное не повторится. Причиной поступка стало любопытство: юный новоуралец решил проверить, будет ли гореть венок, или он сделан из огнепрочного материала.

Ранее школьники в Каменске-Уральском поставили на Вечный огонь самокат и что-то на нём пожарили. Позже дети принесли свои извинения публично, на камеру.

Подросток из Каменска-Уральского извинился за поставленный на вечный огонь самокат
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#Анна Варнакина#Происшествия#Новоуральск#Дети#Вечный огонь#Полиция
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