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Подросток из Каменска-Уральского извинился за поставленный на вечный огонь самокат

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI
Силовики из Каменска-Уральского сняли на видео извинения подростка, который поставил самокат на Вечный огонь.

После того, как мальчика привезли в отделение полиции, он извинился за совершенный поступок, а правоохранители сняли это на видео, сообщили в пресс-службе полиции Свердловской области.

Это было неосознанное решение. Очень неприятно и неудобно, — сказал подросток на видео.

Мальчик отметил, что еду на самокате он не жарил, а только положил на транспортное средство листья. Тинейджер отметил, что среди его родных есть те, кто воевал в годы Великой Отечественной войны.

Когда школьник вернулся домой от сотрудников полиции, то сразу показал ролик матери. Та сказала, что удивлена.

Информация о школьниках, которые якобы жарили картошку на Вечном огне, появилась 14 сентября. Видео распространялось в интернете. Мальчиков оперативно задержали.

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