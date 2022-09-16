Подросток из Каменска-Уральского извинился за поставленный на вечный огонь самокат

После того, как мальчика привезли в отделение полиции, он извинился за совершенный поступок, а правоохранители сняли это на видео, сообщили в пресс-службе полиции Свердловской области.
Это было неосознанное решение. Очень неприятно и неудобно, — сказал подросток на видео.
Мальчик отметил, что еду на самокате он не жарил, а только положил на транспортное средство листья. Тинейджер отметил, что среди его родных есть те, кто воевал в годы Великой Отечественной войны.
Когда школьник вернулся домой от сотрудников полиции, то сразу показал ролик матери. Та сказала, что удивлена.
Информация о школьниках, которые якобы жарили картошку на Вечном огне, появилась 14 сентября. Видео распространялось в интернете. Мальчиков оперативно задержали.