TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле создадут детский технопарк «Кванториум»

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
Меры по созданию и работе детского парка «Кванториум» появятся в Нижнем Тагиле.

Меры разработают в целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение результатов федпроекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает городская администрация.

«Кванториум» будет располагаться в структуре лицея №39. Координировать мероприятия по созданию детского технопарка будет городская администрация.

Отмечается, что охват детей в детском парке составит примерно 700 человек в год. «Кванториум» находится в отдельно стоящем здании Дзержинского района по адресу: улица Пихтовая 12А, общей площадью 241,3 кв. метров. 

В пяти минутах ходьбы находятся остановки трамвая, автобусов. Детский технопарк включает в себя квантумы: промробоквантум; VR/AR-квантум; биоквантум и Data-квантум.

Определить местоположение детского парка ответственные, согласно приказу, должны до 1 октября, утвердить медиаплан открытия им нужно будет до 15 октября.

Согласовать и утвердить дизайн-проект и зонирование технопарка ответственным нужно будет до конца октября. Представить информацию об объемах средств на финансовое обеспечение на очередной финансовый год и плановый период нужно будет до конца ноября и далее ежегодно в этот срок.

Напомним, ранее, 1 сентября, аналогичный технопарк открыли на базе Политехнической гимназии. Заниматься в центре смогут все желающие дети, а не только учащиеся Политехнической гимназии.  

Технопарк «Кванториум» в Нижнем Тагиле планируется открыть к 1 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Вопрос размещения технопарка «Кванториум» решается в мэрии Нижнего ТагилаМини-кванториумы появились в пяти детских садах Нижнего Тагила (ВИДЕО)
#Школа#Нижний Тагил#Детский парк#Лицей#Кванториум#Елена Озерова#Эксклюзив
Подпишитесь
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
Сегодня, 08:31
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
Сегодня, 08:00
Навстречу новогодней сказке: новый проект ремонта ГДДЮТ прошел госэкпертизу
Сегодня, 09:13
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
Вчера, 08:46
В Тагиле самые богатые депутаты Беркутов, Абдулов, Корякин сохранили мандаты в Думе
Сегодня, 09:30
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
13 сентября, 12:56