В Нижнем Тагиле создадут детский технопарк «Кванториум»

Меры разработают в целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение результатов федпроекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает городская администрация.
«Кванториум» будет располагаться в структуре лицея №39. Координировать мероприятия по созданию детского технопарка будет городская администрация.
Отмечается, что охват детей в детском парке составит примерно 700 человек в год. «Кванториум» находится в отдельно стоящем здании Дзержинского района по адресу: улица Пихтовая 12А, общей площадью 241,3 кв. метров.
В пяти минутах ходьбы находятся остановки трамвая, автобусов. Детский технопарк включает в себя квантумы: промробоквантум; VR/AR-квантум; биоквантум и Data-квантум.
Определить местоположение детского парка ответственные, согласно приказу, должны до 1 октября, утвердить медиаплан открытия им нужно будет до 15 октября.
Согласовать и утвердить дизайн-проект и зонирование технопарка ответственным нужно будет до конца октября. Представить информацию об объемах средств на финансовое обеспечение на очередной финансовый год и плановый период нужно будет до конца ноября и далее ежегодно в этот срок.
Напомним, ранее, 1 сентября, аналогичный технопарк открыли на базе Политехнической гимназии. Заниматься в центре смогут все желающие дети, а не только учащиеся Политехнической гимназии.