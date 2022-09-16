В Нижнем Тагиле создадут детский технопарк «Кванториум»

Согласовать и утвердить дизайн-проект и зонирование технопарка ответственным нужно будет до конца октября. Представить информацию об объемах средств на финансовое обеспечение на очередной финансовый год и плановый период нужно будет до конца ноября и далее ежегодно в этот срок.