«Не делайте этого»: Байден просит Путина не применять ядерное оружие

Журналист Скотт Пелли спросил Байдена о его реакции на возможное применение Россией тактического ядерного или химического оружия на Украине. «...что бы вы сказали ему [Владимиру Путину]...?», – задает вопрос журналист. «Не делайте этого», – трижды повторил Джозеф Байден. И добавил, что в случае применения ОМП Россия «станет еще большим изгоем в мире, чем когда бы то ни было».