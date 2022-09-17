«Не делайте этого»: Байден просит Путина не применять ядерное оружие

Журналист Скотт Пелли спросил Байдена о его реакции на возможное применение Россией тактического ядерного или химического оружия на Украине. «...что бы вы сказали ему [Владимиру Путину]...?», – задает вопрос журналист. «Не делайте этого», – трижды повторил Джозеф Байден. И добавил, что в случае применения ОМП Россия «станет еще большим изгоем в мире, чем когда бы то ни было».
27 февраля Владимир Путин объявил о переводе РВСН страны «в режим особого боевого дежурства». По словам Путина, это произошло после провокационных заявлений Лиз Трасс (на тот момент министра иностранных дел Британии). Некоторые западные страны восприняли это заявление как угрозу применения ядерного оружия. Позже представители западных разведок утверждали, что не видят признаков агрессии в решении Путина.
Интервью Бадена прокомментировал пресс-секретарь главы РФ, Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос РИА Новости о возможности применения тактического ядерного оружия в ходе СВО на Украине, Песков ответил: «Читайте доктрину, там все написано».
Для справки. В главном военном документе России указано, что страна может применить ядерное оружие в двух случаях:
Решение о применении ядерного оружия, согласно военной доктрине, принимает президент России.