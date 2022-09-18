TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Труп мужчины был найден на детской площадке в Верхней Пышме

Сегодня, 16:58
Фото: Скриншот видео "Инцидент Екатеринбург"
Труп мужчины был обнаружен на детской площадке в Верхней Пышме. Об этом сообщила очевидица происшествия.

Инцидент произошел на улице Машиностроителей. По словам женщины, ей подробности не известны. Она отметила, что на место приезжала машина скорой помощи. Медики также опрашивали очевидцев, сообщила женщина в группе «Инцидент Екатеринбург».

Она также прислала запись, на которой видно, что сотрудники ритуальной службы погружают тело в машину. При этом рядом на карусели катается ребёнок.

Напомним, ранее в городском пруду Екатеринбурге сотрудниками МЧС был обнаружен труп мужчины. До этого очевидцы видели, как неизвестный разделся и зашёл в воду.

В пруду Екатеринбурга нашли тело мужчины
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Верхняя Пышма#Тело#Труп#Погибшие#Смерть
Подпишитесь
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
Вчера, 14:05
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
16 сентября, 08:31
В Нижнем Тагиле вдвое выросла доля женщин-депутатов в новом созыве городской Думы
16 сентября, 09:00
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
15 сентября, 08:46
Городская дума Нижнего Тагила начала молодеть
16 сентября, 10:00
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
16 сентября, 08:00