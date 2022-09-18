Труп мужчины был найден на детской площадке в Верхней Пышме

Инцидент произошел на улице Машиностроителей. По словам женщины, ей подробности не известны. Она отметила, что на место приезжала машина скорой помощи. Медики также опрашивали очевидцев, сообщила женщина в группе «Инцидент Екатеринбург».
Она также прислала запись, на которой видно, что сотрудники ритуальной службы погружают тело в машину. При этом рядом на карусели катается ребёнок.
Напомним, ранее в городском пруду Екатеринбурге сотрудниками МЧС был обнаружен труп мужчины. До этого очевидцы видели, как неизвестный разделся и зашёл в воду.