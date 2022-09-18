Жительница Нижнего Тагила заявила об урезании социальных услуг для больного ребенка

Яна Окулова сообщает о том, что в Управлении социальной политики ей в устной и письменной форме указывают на предоставление услуг в соответствии с определенными стандартами, хотя в названии документа сказано об индивидуальной программе. Тагильчанка изучила приказ и стандарты, на которые ссылаются в ведомстве, и установила: пакет услуг для её ребёнка урезается.