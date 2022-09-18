TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Нижнего Тагила заявила об урезании социальных услуг для больного ребенка

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила утверждает, что на протяжении двух лет не может добиться оказания индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) в полном объеме для своего ребёнка с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра).

Яна Окулова сообщает о том, что в Управлении социальной политики ей в устной и письменной форме указывают на предоставление услуг в соответствии с определенными стандартами, хотя в названии документа сказано об индивидуальной программе. Тагильчанка изучила приказ и стандарты, на которые ссылаются в ведомстве, и установила: пакет услуг для её ребёнка урезается.

В Управлении социальной политики женщине говорят о том, что пакет услуг составляется по шаблону. От этого, по словам местной жительницы, у неё и у прокурора Ленинского района Нижнего Тагила был шок, ведь в названии документа фигурируют слова «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг», что, по идее, исключает шаблонный подход.

Мать ребёнка с РАС считает, что у каждого несовершеннолетнего Свердловской области, являющегося потребителем указанных услуг, свои проблемы, требующие специализированного подхода и рассмотрения в индивидуальном порядке.

Жительница Нижнего Тагила рассказывает, что в ведомстве ей предложили самостоятельно рассчитать объем необходимых услуг и заявить о них в УСП. Определенный пакет будет корректироваться. Обращение матери опубликовано в сообществе «Черный список Тагила».

Читайте также:
Продавщица мороженого напала на ребенка с аутизмом на набережной в Нижнем Новгороде
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Аутизм#Дети#Социальная политика
Подпишитесь
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
Вчера, 14:05
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
16 сентября, 08:31
В Нижнем Тагиле вдвое выросла доля женщин-депутатов в новом созыве городской Думы
16 сентября, 09:00
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
15 сентября, 08:46
Городская дума Нижнего Тагила начала молодеть
16 сентября, 10:00
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
16 сентября, 08:00