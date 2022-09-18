Жительница Нижнего Тагила заявила об урезании социальных услуг для больного ребенка

Яна Окулова сообщает о том, что в Управлении социальной политики ей в устной и письменной форме указывают на предоставление услуг в соответствии с определенными стандартами, хотя в названии документа сказано об индивидуальной программе. Тагильчанка изучила приказ и стандарты, на которые ссылаются в ведомстве, и установила: пакет услуг для её ребёнка урезается.
В Управлении социальной политики женщине говорят о том, что пакет услуг составляется по шаблону. От этого, по словам местной жительницы, у неё и у прокурора Ленинского района Нижнего Тагила был шок, ведь в названии документа фигурируют слова «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг», что, по идее, исключает шаблонный подход.
Мать ребёнка с РАС считает, что у каждого несовершеннолетнего Свердловской области, являющегося потребителем указанных услуг, свои проблемы, требующие специализированного подхода и рассмотрения в индивидуальном порядке.
Жительница Нижнего Тагила рассказывает, что в ведомстве ей предложили самостоятельно рассчитать объем необходимых услуг и заявить о них в УСП. Определенный пакет будет корректироваться. Обращение матери опубликовано в сообществе «Черный список Тагила».