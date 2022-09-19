На территории Свердловской области на время перестанут работать радио и телевизоры

Радио- и телевизионная техника отключатся в посёле Зайково Ирбитского района — жители населенного пункта станут первыми в цепи отключений. Далее на 3 дня проблемы с вещанием ожидаются в Кировграде и Тугулыме (с 19 по 21 сентября). В посёлке Юшала люди не смогут пользоваться телевизорами 22-го и 23-го числа текущего месяца. В эти дни будут проводиться технические работы, требующие отключения телерадиовещания.