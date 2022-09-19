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На территории Свердловской области на время перестанут работать радио и телевизоры

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
Телевизоры и радио на короткое время прекратят работать в Свердловской области из-за проведения плановых профилактических работ с 19 по 25 сентября. С проблемой столкнутся несколько населенных пунктов.

Радио- и телевизионная техника отключатся в посёле Зайково Ирбитского района — жители населенного пункта станут первыми в цепи отключений. Далее на 3 дня проблемы с вещанием ожидаются в Кировграде и Тугулыме (с 19 по 21 сентября). В посёлке Юшала люди не смогут пользоваться телевизорами 22-го и 23-го числа текущего месяца. В эти дни будут проводиться технические работы, требующие отключения телерадиовещания.

Отключатся наиболее популярные ТВ-каналы, такие как Первый канал, НТВ, «Россия-24», «Матч ТВ» и так далее. Помехи ожидаются на «Радио России» и «Воскресение», сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Общество#Телевизор#Радио#Первый канал#Ремонтные работы
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