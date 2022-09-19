Нижнетагильская птицефабрика купила акции дочерней компании-конкурента

Птицефабрика из Нижнего Тагила купила 2,1 тысячи, или приблизительно 5% акций компании «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП). Сделка встала покупателю в 23 миллиона рублей.
Контракт был заключен на основании длительного конфликта птицефабрики «Рефтинская» с главами СКХП, который является одним из двух подрядчиков, поставляющих комбикорма.
1 апреля 2022 года птицефабрика приобрела контрольную долю в акционерном обществе комбината у Свердловского агентства по развитию рынка продовольствия за 250 миллионов рублей, где приблизительно 5% акций СКХП и есть 23 миллиона рублей. Покупка обошлась фабрике в 65% от балансовой прибыли после выплаты обязательных платежей за год.
Спустя два месяца от СКХП поступил иск и к «Рефтенской», и к Агентству по развитию рынка. Истец просит признать договор купли-продажи более 50% акций недействительным. Также СКХП подал ещё три иска, сумма которых насчитывает 130 миллионов рублей. Обвинитель считает, что поставщик не исполнял свои обязательства. В целом птицефабрика накопила долгов на 160 миллионов рублей.
Главная претензия СКХП — в том, что дирекция птицефабрики старается занизить отпускную цену комбикормов, что может искусственно снизить доходность и прибыльность Свердловского комбината хлебопродуктов. Тем временем генеральный директор «Рефтинской» Александр Засыпкин сообщает о намерениях регулировать и сохранять в стабильном состоянии продукцию птицефабрики, что невозможно реализовать без власти над комбикормовой компанией.
Меньше недели назад, 14 сентября, арбитражный суд не удовлетворил иск комбината, признав сделку законной. Также «Рефтинская» стала инициатором внеочередного заседания акционеров с запросом о прекращении полномочий генерального директора СКХП Олега Душкина на основании нарушения «устава предприятия и законодательства РФ».
Засыпкин уверяет, что на протяжении шести месяцев не может получить доступ к контролю над СКХП, хотя является главным акционером. Комбинат не может получить документы, в которых отражена финансовая деятельность компании, а ревизионная комиссия — начать проверку, сообщает «РБК-Екатеринбург».
Напомним, что на 51% принадлежащий «Рефтинской птицефабрике» Свердловский комбинат хлебопродуктов препятствовал началу совместной работы. Компания не предоставляет финансовую отчётность за годы своей работы, чем тормозит проведение аналитики. Дирекция птицефабрики обязана предложить другим держателям ценных бумаг СКХП совершить выкуп их акций, однако не может этого сделать из-за того, что не владеет данными для установки рыночной стоимости одного документа, предоставляющего права на получение дивидендов.