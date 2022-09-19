Нижнетагильская птицефабрика купила акции дочерней компании-конкурента

Спустя два месяца от СКХП поступил иск и к «Рефтенской», и к Агентству по развитию рынка. Истец просит признать договор купли-продажи более 50% акций недействительным. Также СКХП подал ещё три иска, сумма которых насчитывает 130 миллионов рублей. Обвинитель считает, что поставщик не исполнял свои обязательства. В целом птицефабрика накопила долгов на 160 миллионов рублей.