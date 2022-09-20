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11-летний мальчик из Верхней Туры во время прогулки упал со скалы и умер

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
11-летний Андрей Терентьев упал со скалы во время прогулки по городу с приятелями и скончался. 20 сентября мальчика похоронили.

 За его жизнь на протяжении всего лета боролись медики, но на прошлой неделе Андрей умер, пишет Е1.

На похороны мальчика пришло множество жителей города, а также учителя коррекционного класса, в котором он учился. В злополучный день у ребенка начались каникулы в школе, и он отправился на прогулку.

Мальчишка был добрейшей души. Безобидный, не злой. В семье Терентьевых Андрюша был третьим ребенком. У него есть два старших и два младших брата, - рассказали знакомые семьи.

Местные утверждают, что со скалы ребенок упал, гуляя без присмотра взрослых. Ударился спиной. Тогда мужчина, которого позвали на помощь друзья пострадавшего, отнес ребенка до машины и отвез в больницу.

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