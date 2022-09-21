В военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации

Редакция TagilCity.ru обратилась к главному военкому города Александру Вострилову, чтобы узнать число жителей Нижнего Тагила, подлежащих частичной мобилизации. Начальник военкомата, по традиции, отказался общаться по телефону или лично. При этом о частичной мобилизации полковник на момент нашего звонка не был осведомлен.