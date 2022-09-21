В военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации

Редакция TagilCity.ru обратилась к главному военкому города Александру Вострилову, чтобы узнать число жителей Нижнего Тагила, подлежащих частичной мобилизации. Начальник военкомата, по традиции, отказался общаться по телефону или лично. При этом о частичной мобилизации полковник на момент нашего звонка не был осведомлен.
Слово (прим. — мобилизация), которое вы называете, еще не применялось нигде и никак в Российской Федерации. Я никаких комментариев, тем более, если бы это было, никому и никогда бы не дал, — ответил Александр Вострилов корреспонденту TagilCity.ru.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в связи со спецоперацией на Украине. В ближайшее время, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призовут 300 тысяч резервистов.