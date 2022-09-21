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В военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI
Начальник отдела военного комиссариата Нижнего Тагила Александр Вострилов отказался давать комментарии о частичной мобилизации.

Редакция TagilCity.ru обратилась к главному военкому города Александру Вострилову, чтобы узнать число жителей Нижнего Тагила, подлежащих частичной мобилизации. Начальник военкомата, по традиции, отказался общаться по телефону или лично. При этом о частичной мобилизации полковник на момент нашего звонка не был осведомлен.

Слово (прим. — мобилизация), которое вы называете, еще не применялось нигде и никак в Российской Федерации. Я никаких комментариев, тем более, если бы это было, никому и никогда бы не дал, — ответил Александр Вострилов корреспонденту TagilCity.ru.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в связи со спецоперацией на Украине. В ближайшее время, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призовут 300 тысяч резервистов.

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