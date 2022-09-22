В Екатеринбурге бомж забил до смерти и пытался сжечь своего знакомого

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Наказание за такое преступление составляет до 15 лет лишения свободы.
В ходе розыска «по горячим следам» был задержан мужчина 1983 года рождения без определенного места жительства. Он признал вину в содеянном и рассказал, что 17 сентября вместе с потерпевшим распивал спиртное на кладбище. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, закончившаяся избиением пострадавшего. Когда подозреваемый увидел, что его знакомый не подает признаков жизни, то облил спиртом и поджог.
В пресс-службе СК по Свердловской области рассказали, что в ближайшее время задержанному планируется предъявить обвинение.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что мужчина был обнаружен 21 сентября на территории частного дома его знакомого. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался за грабежи, кражи и умышленное уничтожение чужого имущества. В последние несколько лет он вел бродяжнический образ жизни.