В Екатеринбурге бомж забил до смерти и пытался сжечь своего знакомого

В ходе розыска «по горячим следам» был задержан мужчина 1983 года рождения без определенного места жительства. Он признал вину в содеянном и рассказал, что 17 сентября вместе с потерпевшим распивал спиртное на кладбище. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, закончившаяся избиением пострадавшего. Когда подозреваемый увидел, что его знакомый не подает признаков жизни, то облил спиртом и поджог.