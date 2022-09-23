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Екатеринбургские полицейские врезались в фуру и чуть не погибли во время погони

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
Два автоинспектора гнались за пьяным лихачом и попали в ДТП с грузовым автомобилем, в результате чего оказались в реанимации. Погоня случилась утром 22 сентября в Екатеринбурге на Сибирском тракте.

Сотрудники региональной дорожной полиции за рулём Lada Vesta столкнулись с грузовиком DAF. В тяжелом состоянии правоохранителей доставили в больницу. Одного мужчину положили в реанимацию, а другого отправили лечиться дома после осмотра у медиков, сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что полицейские гнались за автомобилистом на «Ниве», который проигнорировал требования остановиться и постарался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Через несколько часов 35-летнего лихача задержали. Оказалось, что ранее он уже был лишен водительских прав, а при проверке на алкотестере инструмент выдал положительный результат — 0,778 промилле.

Задержанный неоднократно привлекался к ответственности за другие правонарушения: вождение в состоянии алкогольного опьянения, разбойное нападение, кражу и продажу наркотиков. Кроме того, на счету обвиняемого два ДТП, в результате которых люди получили тяжелые травмы.

Сейчас жителя Свердловской области обвиняют в вождении без прав. Параллельно следователи решают, будет ли возбуждено уголовное дело за повторное использование автомобиля в нетрезвом виде.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Полиция#Рецидив#Нарушители#Лихачи#Авария#Больница
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