Екатеринбургские полицейские врезались в фуру и чуть не погибли во время погони

Известно, что полицейские гнались за автомобилистом на «Ниве», который проигнорировал требования остановиться и постарался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Через несколько часов 35-летнего лихача задержали. Оказалось, что ранее он уже был лишен водительских прав, а при проверке на алкотестере инструмент выдал положительный результат — 0,778 промилле.