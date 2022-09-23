Скончался преследовавший лихача капитан полиции из Екатеринбурга

После попадания в аварию с фурой два полицейских из Екатеринбурга были госпитализированы. С одним из них проводились реанимационные мероприятия. Накануне, 22 сентября, в 21:00 сердце одного правоохранителя не выдержало операции.

Скончался капитан полиции Алексей Казаков. Члены Общественного совета Свердловского гарнизона полиции и все сотрудники выразили соболезнования. Семье всесторонне помогут провести похороны. Гроб с телом покойного опустят на кладбище в Белоярском районе, в посёлке Чернобровка. У погибшего остались две дочери 14-и лет. Глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что капитан Казаков был ветераном боевых действий, дважды выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. За борьбу с терроризмом полицейского награждали знаками отличия «За ратную доблесть», «За отличие в службе» 3 и 2 степени» и так далее. Прощальную запись опубликовало ГУ МВД России по Свердловской области. Напомним, что полицейский экипаж в составе двух сотрудников ГИБДД преследовал пьяного лихача на Сибирском тракте. Во время погони автомобиль столкнулся с фурой. Екатеринбургские полицейские врезались в фуру и чуть не погибли во время погони Узнать подробнее