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Жители Екатеринбурга жалуются на странный шум в воздухе

Сегодня, 05:42
Фото: 1MI
Шум, похожий на звук двигателей самолета разбудил жителей Екатеринбурга ночью.

В нескольких районах областной столицы был слышен странный шум. На это обратили внимание жители Екатеринбурга, сообщает портал Е1.

По словам местных жителей шум напоминал то отдаляющийся, то приближающийся самолет. Гул возможных авиадвигателей слышали на ЖБИ, Химмаше и  других районах города.

При этом жители называют шум «ужасным» и жутким. Кажется что самолет то приближается, то улетает, сообщили жители Шарташа. В Березовском от шума проснулось пол города, сетуют очевидцы.

Гул замечен горожанами в период с 02:30 до 03:00 и затем прекратился. В Центральном военном округе не стали комментировать запрос журналистов.

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