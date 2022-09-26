Первый снег вперемешку с дождём и градом выпал в Екатеринбурге

Похолодание жители свердловской столицы начали замечать уже в выходные дни. Понижение температуры не было постепенным: в городе неожиданно упали столбики термометров. Через пару дней в Екатеринбурге и вовсе пошёл первый снег.
Екатеринбург. После сильного дождя, который стучал в окна с вечера до утра, пошел первый снег, крупный, мощный… — пишет на личной страничке Вера Панова.
С раннего утра жители города начали делиться снежными фотографиями в социальных сетях.
Синоптики обещают: потепление в областной центр не придёт полторы недели. Только в середине следующей семидневки термометры покажут около 11 градусов тепла. Все время до этого температура воздуха не будет превышать отметки +4 градуса Цельсия.
Тем временем в Нижнем Тагиле на текущей неделе ожидаются заморозки до -4 градусов. Температура опустилась до 0 уже сегодня, 26 сентября, ночью.