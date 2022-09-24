Заморозки до -4 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

В понедельник, 26 сентября, днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура опустится до 0 градусов. Ветер северо-восточный, до 15 метров в секунду.
Со вторника по четверг, с 27 по 29 сентября, в ночное время ожидаются заморозки до -4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Будет ясно, ветер северный и северо-восточный до 2 метров в секунду.
В пятницу, 30 сентября, погода существенно не изменится. Синоптики также прогнозируют ночные заморозки и дневную температуру до +7 градусов. Ожидается малооблачная погода и слабый восточный ветер.