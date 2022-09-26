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Жители Нижнего Тагила нашли остатки таракана в безе из «Магнита»

Сегодня, 04:58
Фото: Скриншот видео "Черный список Тагила"
Тагильчанка купила безе в магазине «Магнит», но насладиться лакомством не смогла: в упаковке обнаружились остатки таракана. Покупка совершена 23 сентября в Нижнем Тагиле по адресу: Ленинградский проспект, 28.

Ульяна Вторушина рассказала, что насекомое заприметила сразу. Обратно в магазин она не вернулась, потому что был поздний вечер. Также у женщины оставалась надежда на то, что в лотке с десертом всё-таки нет таракана.

Далее девушка решила вскрыть упаковку сладости на камеру. Это помогло сразу зафиксировать наличие постороннего предмета среди безе. Жительница Нижнего Тагила вскрыла запечатанную наклейкой коробку и показала безголового таракана.

Мы очень разочаровались в этом новом открывшемся «Магните», — пишет Ульяна Вторушина в сообществе «Черный список Тагила».

Ранее стало известно, что полчища тараканов атаковали Алтайский микрорайон Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле полчища тараканов атаковали Алтайский микрорайон
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#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Магнит#Тараканы#Насекомые#Насекомое#Сладости#Анна Варнакина
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