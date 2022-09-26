Жители Нижнего Тагила нашли остатки таракана в безе из «Магнита»

Ульяна Вторушина рассказала, что насекомое заприметила сразу. Обратно в магазин она не вернулась, потому что был поздний вечер. Также у женщины оставалась надежда на то, что в лотке с десертом всё-таки нет таракана.
Далее девушка решила вскрыть упаковку сладости на камеру. Это помогло сразу зафиксировать наличие постороннего предмета среди безе. Жительница Нижнего Тагила вскрыла запечатанную наклейкой коробку и показала безголового таракана.
Мы очень разочаровались в этом новом открывшемся «Магните», — пишет Ульяна Вторушина в сообществе «Черный список Тагила».
Ранее стало известно, что полчища тараканов атаковали Алтайский микрорайон Нижнего Тагила.