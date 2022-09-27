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Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
В связи с трагедией в Ижевске мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил соболезнования родным и близким погибших во время вооруженного нападения на школу, которое случилось утром 26 сентября.
Глубоко соболезную родным и близким погибших в страшной трагедии в школе Ижевска. Это огромная боль и горечь утраты. Нижний Тагил скорбит вместе с вами, — пишет глава города Владислав Пинаев.

Напомним, что в утренние часы 26 сентября на школу № 88 в Ижевске произошло вооруженное нападение. Официальное количество погибших после стрельбы достигло 17 человек, пишет редакция Udm-info.ru. Среди скончавшихся на месте, в реанимации или по дороге в больницу — 11 детей и 6 взрослых. На данный момент медицинская помощь продолжает оказываться 10 школьникам и ещё двум ижевчанам.

Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Ижевск#Владислав Пинаев#Смерть#Школа#Дети#Стрельба#Больница#Оружие#Огнестрельное оружие
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