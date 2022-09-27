Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска

Напомним, что в утренние часы 26 сентября на школу № 88 в Ижевске произошло вооруженное нападение. Официальное количество погибших после стрельбы достигло 17 человек, пишет редакция Udm-info.ru. Среди скончавшихся на месте, в реанимации или по дороге в больницу — 11 детей и 6 взрослых. На данный момент медицинская помощь продолжает оказываться 10 школьникам и ещё двум ижевчанам.