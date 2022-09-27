Нотариус Ирина Медведева рассказала TagilCity.ru, что с 26 сентября правление Федеральной нотариальной палаты внесло изменения в порядок определения платы за услуги нотариусов. В нотариальных конторах Нижнего Тагила появится объявление, что при предъявлении повестки от военкомата лицам, подлежащим частичной мобилизации, услуги предоставляются бесплатно и вне очереди.
Платится только госпошлина, услуги нотариуса — не оплачиваются. Пока в Тагиле всплеска нет. Вчера, когда еще сообщения не было, без повестки пришел и завещание оформил один мужчина. Не спрашиваем же зачем, это некорректно. Он просто сказал «Я жду повестку, я старший офицер, поэтому хочу распорядиться», то есть человек сам пришел. Я спросила, был ли военкомате, он ответил, что не был, но там уже висит объявление «Распорядитесь имуществом». Так что скоро очереди будут, — рассказала TagilCity.ru Ирина Медведева.
Пока в Нижнем Тагиле очередей в нотариальных конторах нет — 27 сентября мы побывали в двух районах города и убедились в этом.
Лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной
мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, освобождаются от
взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% при
совершении следующих нотариальных действий:
Оформить в этой ситуации можно завещание, доверенность на распоряжение имуществом (движимым, недвижимым), вкладами, уставными капиталами. Человек же может быть ИП, учредителем, самозанятым, у него может быть доля в уставном капитале или фермерское хозяйство, — разъясняет нотариус.
Для получения льготы мобилизованному человеку необходимо предъявить повестку, в нотариальных конторах уже есть образцы данных документов, по которым обслуживать тагильчан будут без очереди и с бесплатно.
Также, по словам Ирины Медведевой, пришло извещение, что все нотариусы моложе 60 лет тоже должны заполнить анкеты, с данными из военных билетов.