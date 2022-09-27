TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди

Сегодня, 08:11
Фото: TagilCity.ru
Нотариальная палата Свердловской области утвердила новые льготы: они касаются мобилизованных граждан. Если человек получил повестку в рамках частичной мобилизации, введенной 21 сентября, ряд услуг нотариусов он получает бесплатно и вне очереди. Это касается в том числе оформления завещания.

Нотариус Ирина Медведева рассказала TagilCity.ru, что с 26 сентября правление Федеральной нотариальной палаты внесло изменения в порядок определения платы за услуги нотариусов. В нотариальных конторах Нижнего Тагила появится объявление, что при предъявлении повестки от военкомата лицам, подлежащим частичной мобилизации, услуги предоставляются бесплатно и вне очереди.

Платится только госпошлина, услуги нотариуса — не оплачиваются. Пока в Тагиле всплеска нет. Вчера, когда еще сообщения не было, без повестки пришел и завещание оформил один мужчина. Не спрашиваем же зачем, это некорректно. Он просто сказал «Я жду повестку, я старший офицер, поэтому хочу распорядиться», то есть человек сам пришел. Я спросила, был ли военкомате, он ответил, что не был, но там уже висит объявление «Распорядитесь имуществом». Так что скоро очереди будут, — рассказала TagilCity.ru Ирина Медведева.

Пока в Нижнем Тагиле очередей в нотариальных конторах нет — 27 сентября мы побывали в двух районах города и убедились в этом. 

Фото: TagilCity.ru

Что можно бесплатно оформить у нотариуса в Нижнем Тагиле в связи с частичной мобилизацией?

Лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной
мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, освобождаются от
взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% при
совершении следующих нотариальных действий:

  • удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия;
  • удостоверение завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда;
  • удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласий законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения).
Оформить в этой ситуации можно завещание, доверенность на распоряжение имуществом (движимым, недвижимым), вкладами, уставными капиталами. Человек же может быть ИП, учредителем, самозанятым, у него может быть доля в уставном капитале или фермерское хозяйство, — разъясняет нотариус.

Для получения льготы мобилизованному человеку необходимо предъявить повестку, в нотариальных конторах уже есть образцы данных документов, по которым обслуживать тагильчан будут без очереди и с бесплатно.

Также, по словам Ирины Медведевой, пришло извещение, что все нотариусы моложе 60 лет тоже должны заполнить анкеты, с данными из военных билетов.

Льготы мобилизованным. Оформление у нотариуса бесплатно
Фото: TagilCity.ru
#Нотариус#Нижний Тагил#Свердловская область#Эксклюзив#Частичная мобилизация в России#Экономика#Александра Логинова
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Минцифры России опубликовало список не подлежащих частичной мобилизации профессий
Сегодня, 10:53
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска
Сегодня, 08:39