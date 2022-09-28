О способах получения повесток рассказал свердловский военком

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Таким образом, под призыв попали мужчины в возрасте до 45 лет, имеющие боевой опыт. Всего, по его словам, на военную службу призовут около 300 тысяч человек. Они будут отправлены на СВО на Украину.