О способах получения повесток рассказал свердловский военком

По словам врио военного комиссара Свердловской области Сергея Чиркова, отправлять повестки через госуслуги, смс, по телефону или другими дистанционными способами не будут, так как это не предусмотрено по закону.
Так, вручить повестку мужчине могут только лично в руки под его подпись.
Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Таким образом, под призыв попали мужчины в возрасте до 45 лет, имеющие боевой опыт. Всего, по его словам, на военную службу призовут около 300 тысяч человек. Они будут отправлены на СВО на Украину.