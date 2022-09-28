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Эксперт оценила влияние частичной мобилизации на рынок труда Свердловской области

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
Влияние частичной мобилизации на рынок труда в Свердловской области оценила главный эксперт HH.RU по рынку труда Наталья Данина.

На сегодняшний день, по данным HH.RU в Свердловской области открыто 33 тысячи вакансий. Примерная конкуренция среди соискателей составляет около 4 резюме на место. Отмечается, что среди рабочего персонала в сферах строительства, медицины, производства, добычи сырья и продаж наблюдается кадровый голод.

Рынок труда в марте–апреле уже проживал подобное состояние, вызванное началом проведения СВО и санкционным давлением, поэтому, скорее всего, мы увидим краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. Вместе с этим среди работодателей и соискателей никто не сталкивался с ситуациями, вызванными частичной мобилизацией, — рассказала Наталья Данина.

По ее словам, в пользу данного сценария можно отнести то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы. Сначала он упал, но затем быстро восстановился. По мнению специалиста, в ближайшие несколько месяцев может наблюдаться снижение числа вакансий, так как из-за новых условий HR-специалистам придется перестраивать работу.

Это новая нормативная база (внешние указы, приказы по компании и т. д.), это глобальные тектонические сдвиги, и в плане влияния на системы, и методы управления человеческим капиталом, это состояние точно похоже на пандемический шок, — отмечает Наталья Данина.

Она добавляет, что теперь подбор новых людей уходит с первого плана. Насколько такая ситуация затянется, эксперт ответить затрудняется, так как это зависит от того, насколько все будет проходить интенсивно и рационально, а также наличия четкой нормативной базы, касающейся организации частичной мобилизации.

Еще одной проблемой, по словам специалиста, является то, что в рамках частичной мобилизации будут призваны молодые люди 20-24 лет и часть людей до 40 лет. Эти категории являются самыми выскопродуктивными и работоспособными. В течение двух последних лет, отмечает Данина, они находятся в дефиците.

Изъятие этой части трудоспособных ресурсов, безусловно, является дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров. Но на фоне возможного сокращения числа вакансий это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне — 5-6 человек на место в целом по стране, — говорит Данина.

Также она рассказала, что если оценивать ситуацию по отраслям, то розничная торговля является ключевым участником рынка по массовому найму. Она продолжит подбирать персонал в сохраняющихся условиях высокой текучести. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях санкционное давление, по мнению специалиста, станет еще сильнее. Однако она отметила, что там объем занятых не такой большой. Транспортная и логистическая отрасли будут развиваться и дальше. Этому поспособствует параллельный импорт. Там также потребуются люди.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

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