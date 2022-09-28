Эксперт оценила влияние частичной мобилизации на рынок труда Свердловской области

Также она рассказала, что если оценивать ситуацию по отраслям, то розничная торговля является ключевым участником рынка по массовому найму. Она продолжит подбирать персонал в сохраняющихся условиях высокой текучести. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях санкционное давление, по мнению специалиста, станет еще сильнее. Однако она отметила, что там объем занятых не такой большой. Транспортная и логистическая отрасли будут развиваться и дальше. Этому поспособствует параллельный импорт. Там также потребуются люди.