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Что делать работодателям в Нижнем Тагиле, если сотрудника мобилизовали

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI

Свердловским работодателям разъяснили правила при мобилизации персонала

О том, что делать работодателю, если сотрудника призвали в рамках частичной мобилизации, а также как оформить нового специалиста на временно освободившуюся должность, TagilCity.ru рассказала эксперт по трудовому праву, юрист HH.RU Татьяна Нечаева.

Трудовые договоры сотрудников, которых призывают в рамках частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты, согласно постановлению Правительства. Таким образом, рабочее место за сотрудником сохраняется и впоследствии он может вернуться обратно.

Это касается и тех, кто находится на испытательном сроке. Татьяна Нечаева объясняет, что для приостановления договора, работодатель должен издать приказ. На его основе бухгалтерия производит расчет. Дополнительных соглашений составлять не требуется.

Чтобы приостановить действие трудового договора, работодателю достаточно издать приказ, на основе которого бухгалтерия производит расчет сотрудника. Дополнительное соглашение не требуется. На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьёй 59 ТК РФ, - рассказывает Татьяна Нечаева.

Она отметила, что в договоре должны быть отражены не только стандартные условия работы, но и основание срочности, а также срок, на который принимается работник. При этом конкретный срок можно не указывать. Для этого используется формулировка: «На время исполнения обязанностей сотрудника …».

Договор прекращается в день, когда основной сотрудник возвращается к своим обязанностям.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242. 

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