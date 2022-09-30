В центре Нижнего Тагила снижен напор холодной воды. Объясняем, что случилось

В ресурсоснабжающей организации «Водоканал-НТ» объяснили, что причина прорыва — в изношенности трубопровода. Сейчас специалисты занимаются переврезкой нового участка водопровода, до этого проводили перекладку участка трубопровода диаметром 600 мм. Чтобы не оставлять жителей без холодной воды, временно организовали подачу по резервному трубопроводу. Напор воды в домах нормализуется к вечеру 30 сентября.