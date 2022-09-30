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В центре Нижнего Тагила снижен напор холодной воды. Объясняем, что случилось

Сегодня, 09:36
Фото: TagilCity.ru
Давление холодной воды в домах на проспекте Ленина и улицах Заводская и Пархоменко в Нижнем Тагиле снижено в связи с заменой аварийного участка трубы.

Авария на сети водоснабжения произошла на улице Пархоменко, 35 в Нижнем Тагиле, из-за чего в ближайших домах снизился напор холодной воды.

В ресурсоснабжающей организации «Водоканал-НТ» объяснили, что причина прорыва — в изношенности трубопровода. Сейчас специалисты занимаются переврезкой нового участка водопровода, до этого проводили перекладку участка трубопровода диаметром 600 мм. Чтобы не оставлять жителей без холодной воды, временно организовали подачу по резервному трубопроводу. Напор воды в домах нормализуется к вечеру 30 сентября.

Все силы задействованы для аварийно-восстановительных работ в районе Пархоменко, 35. Отключения холодной воды не производилось. Давление частично снижено в домах на проспекте Ленина, улицах Заводской и Пархоменко, — рассказали редакции TagilCity.ru в организации «Водоканал-НТ».
Фото: TagilCity.ru

Если вода не доходит до верхних этажей некоторых домов, жители могут набрать питьевую воду на ул. Пархоменко, 35 — водовоз находится у места проведения работ, сообщает «Водоканал-НТ».

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#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вода#Холодная вода#Водоканал-НТ#Авария
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